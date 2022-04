Lopez toujours très à l'aise avec Mandanda

Pau Lopez apprécie beaucoup travailler aux côtés de Steve Mandanda. L'Espagnol décrit une rivalité saine.





Face à la presse, le portier titulaire de l'OM s'est exprimé sur sa relation avec Steve Mandanda. Il apprécie la forme de concurrence qui règne avec lui : "Notre relation n'a pas changé. C'est une rivalité saine entre nous deux. On s'entraîne ensemble, on prépare les matchs au mieux, puis le coach décide. Dans la façon de nous soutenir, on a une telle relation qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose de plus. On sait comment se préparer, ou comment laisser l'espace à l'autre pour qu'il se sente à l'aise", a-t-il indiqué.



Pau Lopez a pris part à 33 matchs, cette saison. Le compteur de Steve Mandanda est pour l'instant bloqué à 12.