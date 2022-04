Di Meco : "Soit Sampaoli est parano, soit je serais déçu sur Alvaro"

Eric Di Meco a commenté la situation d'Alvaro Gonzalez, à l'OM. L'ancien latéral gauche pense que le club ne se comporte pas bien avec certains de ses éléments.





Au micro de RMC, Eric Di Meco a donné son avis sur la gestion du cas d'Alvaro Gonzalez. Le consultant est apparemment sceptique concernant certaines rumeurs sur le joueur : "Alvaro a une bonne image à Marseille. On avait compris que ce n'était pas le joueur de l'année. Mais il a montré des valeurs de combativité et d'amour du club. Je suis un peu perturbé par rapport à ce qui se dit sur les rumeurs du vestiaire. Il y a deux solutions. Soit Sampaoli est parano, soit c'est vrai et dans ce cas je serais déçu. Je trouve que c'est un peu dommage cette fin", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Je respecte le fait qu'il n'entre pas dans les plans du coach, mais ça fait plusieurs fois que l'OM se comporte moyennement avec certains joueurs. Je trouve ça pas terrible, et contre-productif à long terme. Au moment de recruter des joueurs, ça peut donner une mauvaise image."



Selon RMC, Alvaro Gonzalez est poussé vers la sortie en raison de "l'influence négative" qu'il aurait sur certains de ses coéquipiers.