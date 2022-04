Sampaoli a retenu Dieng, durant le mercato

Jorge Sampaoli a demandé à ce que Bamba Dieng soit conservé, durant le mercato hivernal. L'Argentin mise sur lui pour la suite.





Face à la presse, le coach marseillais a commenté certaines rumeurs concernant le fait que le Sénégalais avait été poussé vers la sortie, lors du mercato hivernal. L'Argentin assure l'avoir retenu : "C'est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu'il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu'il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous", a déclaré El Zurdo aux journalistes présents.



Si Bamba Dieng manque encore de régularité, il a démontré à plusieurs reprises qu'il avait du talent. Pour rappel, il totalise 5 buts en 32 apparitions avec l'OM, depuis son arrivée.