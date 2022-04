Leplat pense que Saliba peut mettre Varane sur le banc

Thibaud Leplat estime que William Saliba a le niveau pour viser un poste de titulaire, chez les Bleus. Le journaliste l'imagine prendre la place de Raphaël Varane.





Au micro de l'After, sur RMC, le journaliste Thibaut Leplat a commenté les chances du défenseur de l'OM de jouer régulièrement avec l'équipe de France. Il le croit capable de prendre la place de Raphaël Varane : "Ce qui est paradoxal avec Varane, c'est qu'il est très fort à 20-25 mètres de son but, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d'occuper plus d'espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c'est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d'anticipation et de concentration", a-t-il estimé. Le Phocéen a d'autres qualités : "Au moment où Varane sort contre l'Afrique de Sud (5-0), l'équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l'axe, monte d'un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n'a pas l'envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n'ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas."



William Saliba a connu ses 2 premières sélections avec les Bleus, ces derniers jours. Une juste récompense, compte tenu de la saison qu'il réalise avec l'OM.