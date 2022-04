Les supporters niçois veulent venir pour... OM-Montpellier

Les ultras niçois de la Populaire Sud envisagent de se rendre au stade Orange Vélodrome pour assister à la rencontre OM-Montpellier.





Interdits de déplacement à Lens, certains fans des Aiglons veulent se rendre à... Marseille. La Populaire Sud a écrit un long communiqué pour se plaindre des décisions des préfectures : "Ne pouvant ni suivre notre équipe ni circuler où nous le voulons (car certaines parties de notre pays nous sont interdites) nous avons décidé de nous déplacer aléatoirement. Nous commencerons par aller à Marseille pour la rencontre contre Montpellier. Nous appelons tous les supporters niçois à se rendre par n'importe quel moyen qu'il soit à Marseille et montrer à toutes ces têtes bien pensantes que nous ne sommes pas que des supporters, mais bel et bien des citoyens français avec les mêmes droits que tout le monde", indique notamment son message.



Les tensions entre supporters de Nice et de l'OM sont particulièrement vives depuis l'été dernier. Il paraît inimaginable que des maillots rouge et noir apparaissent de la sorte aux abords du Vélodrome...