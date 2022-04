Sampaoli évoque brièvement le cas Alvaro

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a lâché quelques mots au sujet d'Alvaro Gonzalez, dont le contrat pourrait bientôt être résilié.





Face aux médias, l'Argentin s'est brièvement exprimé sur la situation de l'Espagnol, lequel pourrait quitter l'OM dans les prochains jours : "Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits", a-t-il confié, assez vague. Puis d'ajouter : "On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. J'ai déjà donné ma réponse. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé."



Alvaro Gonzalez pourrait bien avoir joué son dernier match avec l'OM contre Qarabag, le 17 février.