La FIFA limite le nombre de prêts

La FIFA a annoncé avoir pris plusieurs mesures, concernant les prêts des joueurs. Les clubs pourront en prêter de moins en moins, ces prochaines saisons.





L'instance mondiale a planché sur le problème des prêts des joueurs. Elle a décidé d'appliquer de nouvelles règles, pour les limiter, estimant qu'ils constituaient un souci. Elles concernent uniquement les joueurs de plus de 21 ans. Chaque prêt impliquera un accord écrit. Il devra durer au maximum un an, et au minimum six mois. Le nombre de prêts à un même club sera limité à 3, tandis que le nombre total sera réduit au fil des saisons : il sera de 8 (8 prêtés à d'autres clubs + 8 accueillis en prêts) en 2022-2023, 7 en 2023-2024, puis 6 par la suite.



Cette saison, l'OM s'est vu prêter cinq joueurs. Et il en a prêté huit (Benedetto jusqu'à janvier, et Gigot à partir de janvier, et dont Maxime Lopez, dont l'option d'achat a été levée).