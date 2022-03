Angers-OM : cinq supporters angevins condamnés ?

Cinq supporters du SCO, mis en examen suite aux événements survenus face à l'OM, risquent des peines allant de deux mois à un an de prison avec sursis.





Selon les informations rapportées par l'AFP, les incidents survenus lors d'Angers-OM pourraient coûter cher à cinq supporters du SCO. Ils risquent des peines allant de deux mois à un an de prison avec sursis. Elles devraient être assorties par des interdictions de stade allant d'un à trois ans. Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 8 juin. Les fans en question sont âgés entre 22 et 35 ans. Ils ont été mis en examen pour "pénétration non autorisée dans une compétition sportive avec l'intention de la troubler".



Pour rappel, des pétards avaient explosé à côté du parcage phocéen, dont certains occupants sont allés à la rencontre des angevins. Des doutes ont depuis été émis sur l'identité de ceux qui ont lancé ces pétards. Il pourrait finalement s'agir de... Marseillais.