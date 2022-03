Droits TV : la cour d'appel va trancher, concernant le lot de Canal

La cour d'appel de Versailles va donner son verdict, ce jeudi, concernant le conflit qui oppose Canal+ et beIN Sports à la LFP, au sujet du fameux lot 3 des droits TV.





Canal+ et beIN Sports ont lancé tout un tas de procès, en vue de se débarrasser du lot des droits TV qui coûte 332 millions d'euros par an. La chaîne cryptée, qui a manqué l'occasion d'acquérir la totalité des droits au profil d'Amazon, cherche à se désister, après avoir adopté un comportement pour le moins contestable, durant la crise épidémique. La cour d'appel de Versailles livrera aujourd'hui son verdict, lequel ne correspond qu'à l'une des nombreuses procédures intentées par les deux chaînes de télévision.



Pour rappel, la Ligue 1 se contente pour l'instant de droits TV de 663 millions d'euros par an, au total. Ce qui est très loin des 1,2 milliard d'euros qu'il était censé percevoir initialement. Toute décision favorable à une chaîne de télévision pourrait précipiter sa perte, malgré l'accord avec CVC.