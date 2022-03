Mercato : Longoria en pincerait pour Ristic

Pablo Longoria aurait noté le nom de Mihailo Ristic sur ses tablettes, pour le mercato. Le Serbe arrive au terme de son contrat avec Montpellier.





Si l'on en croit les informations obtenues par le journaliste Cédric Drouet, Pablo Longoria est bien attentif aux joueurs qui seront libres, en juin. Le président de l'OM aurait coché le nom de l'international serbe (7 sélections) du MHSC, dont l'engagement prendra fin en juin. Les discussions pour sa prolongation sont mal engagées et Marseille pourrait donc en profiter.



Mihailo Ristic évolue dans l'Hérault depuis janvier 2019. Il avait alors été recruté pour 600 000 euros à Krasnodar. Il a marqué 1 but et donné 2 passes décisives en 26 apparitions en Ligue 1, cette saison. Le natif de Bijeljina évolue au poste de milieu gauche.