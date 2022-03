LFP : l'OM sanctionné suite à OM-Nice

La commission de discipline de la LFP a sanctionné l'OM, suite à de légers incidents survenus lors de la réception contre Nice. Certaines tribunes seront fermées, face au MHSC.





L'instance a prononcé une amende de 35 000 euros et la fermeture pour un match de l'espace réserve aux groupes des Fanatics et des Winners. Les motifs sont l'usage d'engins pyrotechniques, l'utilisation d'un laser et l'intrusion d'un spectateur sur la pelouse. Il s'agit de la plus forte sanction prise mercredi, pour les tribunes.



L'OM accueillera donc Montpellier avec une partie de ses tribunes vide, le 10 avril, juste avant de se rendre au Parc des Princes pour le Clasico.