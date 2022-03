Vers une résiliation du contrat d'Alvaro

Le contrat d'Alvaro Gonzalez pourrait être rompu, ces prochains jours. Ses agents négocieraient son départ de l'OM.





D'après les renseignements obtenus par RMC, l'Espagnol ne devrait plus reporter le maillot de l'OM. Jorge Sampaoli ne souhaiterait pas le réintégrer dans son vestiaire, bien que Leonardo Balerdi soit forfait pour la fin de saison. La radio précisait il y a quelques jours que l'Argentin soupçonnait le défenseur d'avoir eu une influence néfaste sur certains de ses coéquipiers, lors des difficultés d'il y a quelques semaines. L'Equipe précise quant à lui que certaines discussions ont été tendues, ces derniers mois. Le joueur regrettait "une concurrence qui n'existait pas", ce que dément le staff, et a choisi de quitter la France alors qu'il était "épuisé mentalement".



Des discussions seraient ainsi en cours entre ses représentants et les dirigeants pour ses indemnités de départ. Pour le cas où elles n'aboutiraient pas, Alvaro Gonzalez serait prêt à revenir à Marseille. Arrivé en 2020, le natif de Potes totalise pour l'instant 75 matchs, sous la tunique phocéenne.