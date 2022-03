Nasri révèle les équipiers avec qui ça a matché, à l'OM

Samir Nasri a donné les noms des anciens coéquipiers phocéens avec qui il a le plus accroché. Ils sont au nombre de trois : Franck Ribéry, Mamadou Niang et Djibril Cissé.





Interrogé par les médias de l'OM, l'ancien milieu offensif s'est remémoré ses premières années à Marseille. Il s'est particulièrement entendu avec trois joueurs : "L'équipier avec qui ça a le plus matché ? Un seul ? Je vais dire trois. Franck Ribéry, Mamadou Niang et Djibril Cissé. Pourquoi ? Je ne sais pas (rires). On était plus ou moins jeunes. On avait les mêmes délires et sur le terrain on s'entendait trop bien. Ce qui se passait sur le terrain se passait aussi en dehors et c'est avec eux que j'avais le meilleur feeling", a indiqué le Phocéen.



Samir Nasri a défendu le maillot de l'équipe première olympienne entre 2004 et 2008. Il a disputé 166 matchs, toutes compétitions confondues, marqué 12 buts et donné 30 passes décisives.