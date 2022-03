Mercato : ça se complique pour Saiss

L'OM ferait face à une grosse concurrence, dans le dossier de Romain Saiss. Plusieurs clubs espagnols et français s'intéresseraient à lui.





Si l'on en croit les éléments publiés par Todo Fichajes, le club phocéen est loin d'être le seul à s'intéresser à la situation de Romain Saiss. En Espagne, Villarreal et le Betis Séville auraient activé sa piste. Le club sévillan aurait de l'avance, dans la mesure où il aurait inscrit son nom sur ses tablettes il y a deux ans. Et il serait également ciblé plus plusieurs formations de Ligue 1, telles que Lyon, Rennes et Strasbourg. Quoiqu'il soit en fin de contrat avec les Wolves, il ne devrait pas être évident de décrocher sa signature, bien que le joueur ait été fan de l'OM, plus jeune.



L'international marocain a jusque-là participé à 28 matchs de Premier League, cette saison. Il est l'un des titulaires indiscutables de l'équipe des Wolves.