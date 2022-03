Mercato : un nouveau tarif pour Veretout

L'AS Rome attendrait 16 à 17 millions d'euros pour laisser partir Jordan Veretout, lors du mercato estival. La concurrence serait féroce, en Italie et en Angleterre.





Si l'on en croit les informations diffusées par Leggo, les dirigeants romains sont disposés à laisser filer leur milieu de terrain pour un montant compris entre 16 et 17 millions d'euros. L'OM n'est pas le seul sur le coup, les deux clubs de Milan et Newcastle suivraient aussi de près sa situation. Autant dire que l'affaire devrait être compliquée à conclure.



Jordan Veretout n'est plus dans les petits papiers de son entraîneur, Jose Mourinho. Ses dirigeants semblent avoir pris la mouche après qu'il y ait eu un souci pour sa prolongation.