ASSE-OM : Khazri pas rétabli pour samedi ?

Wahbi Khazri ne devrait pas participer au match ASSE-OM, samedi, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Sa blessure n'a pas évolué comme il l'avait pensé.





L'international tunisien soigne une lésion au niveau de l'ischio-jambier, dont il a été victime face à Troyes, à la mi-mars. L'Équipe croit savoir qu'il sera trop juste pour affronter l'OM, au stade Geoffroy-Guichard. Une absence qui peut compter, alors qu'il a inscrit 9 buts en 25 apparitions, en Ligue 1. À noter que Romain Hamouma est également forfait. Côté phocéen, Arek Milik s'est blessé et ne devrait pas non plus participer à la rencontre.



L'ASSE occupe actuellement la 18e position du classement de Ligue 1 et est loin d'être tirée d'affaire. Les hommes de Pascal Dupraz sont dos au mur, ce qui ne devrait pas faciliter le travail des Phocéens.