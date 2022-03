Courbis tacle Sampaoli pour Alvaro

Rolland Courbis a donné son sentiment sur la gestion d'Alvaro Gonzalez. Pour le Marseillais, Jorge Sampaoli a encore tout faux.





Sur l'antenne de RMC Sport, l'ancien coach de Rennes et de Montpellier a commenté la gestion du cas de l'Espagnol, dont la présence en Espagne interroge. Il a plutôt pris parti pour le joueur : "Peu importe le caractère de Jorge Sampaoli, il sait tout de même compter jusqu'à cinq. Cinq arrières centraux, tu en enlèves deux, il ne t'en reste plus que trois. Ce qui veut dire que si tu as un problème avec un défenseur, tu es obligé de faire redescendre Kamara. Forcément, Kamara est tellement fort que tu peux le faire jouer gardien de but, mais avec un match tous les trois jours, il va falloir faire vraiment attention."



Les dirigeants ont prévu de rencontrer Alvaro Gonzalez, ces jours-ci. RMC Sport croit savoir que le joueur a été autorisé à prendre le large, car il aurait eu "une influence néfaste sur certains coéquipiers", durant la période difficile vécue par le club, il y a quelques semaines.