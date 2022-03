Equipe de France : Saliba titulaire, Guendouzi buteur

La France s'est lâchée face à l'Afrique du Sud (5-0), mardi soir. William Saliba était titulaire, tandis que Mattéo Guendouzi a inscrit le dernier but.





Les Bleus de Didier Deschamps n'ont pas fait de détail, contre les Sud-Africains, en amical. Kylian Mbappé a inscrit un doublé (23e et 76e s.p.), Olivier Giroud (33e) et Wissam Ben Yedder (81e) en ont ajouté deux autres. Et Mattéo Guendouzi a marqué le dernier, d'un ballon enroulé du droit, après avoir éliminé un adversaire (90+2e). Un petit festival, tandis que William Saliba avait connu sa première titularisation. Les deux Marseillais vont revenir à la Commanderie avec le sentiment du devoir accompli.



Pour rappel, le prochain match de l'OM est programmé contre l'ASSE, samedi, à Geoffroy Guichard. Toutes les rencontres sont désormais importantes.