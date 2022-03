Mercato : un international égyptien dans le viseur ?

Un ailier droit intéresserait l'OM pour l'été prochain.





Selon les informations de Foot Mercato, l'OM, comme plusieurs autres clubs français, s'intéresserait à Ahmed Sayed, dit "Zizo". L'Égyptien a réalisé une belle CAN avec son pays et évolue à un bon niveau avec son club, Zamalek, cette saison (16 matchs, 9 buts, 5 passes décisives). Ahmed Sayed vient d'ailleurs d'être élu meilleur joueur du championnat d'Égypte.



Zizo a déjà évolué en Europe, en Belgique (Lierse) et au Portugal notamment (Nacional, Moreirense).