Benani milite pour la titularisation de deux Marseillais chez les Bleus

Sur La Chaîne L'Équipe, Karim Benani a évoqué la rencontre de la France contre l'Afrique du Sud, ce mardi soir, à Lille.





Le journaliste a plaidé, entre autres, la cause des Phocéens William Saliba (21 ans) et Mattéo Guendouzi (22 ans) : "(Mike) Maignan au poste de gardien, j'ai envie de le voir. C'est un match qui se joue à Lille, il y aura une symbolique. Il est parti sur un titre de champion, le public sera derrière lui. (...) Je mets (Presnel) Kimpembe parce que je veux voir (Raphaël) Varane souffler. (Jules) Koundé est jeune, il doit enchaîner les matchs. (William) Saliba, il n'a pas été trop mal quand il est entré vendredi dernier. (...) Si on ne donne pas du temps de jeu pendant les amicaux, on le fait quand ? Je pense que ces joueurs ont besoin, il faut prendre du temps de jeu. Au même titre que (William) Saliba, (Mattéo) Guendouzi a besoin de commencer un match avec l'Équipe de France. Il n'y a pas beaucoup d'enjeu face à l'Afrique du Sud et (Didier) Deschamps a besoin de les voir jouer dans un match international."



Lors du dernier match des Bleus, William Saliba est entré en seconde période, à la place de Raphaël Varane, tout comme Mattéo Guendouzi, un peu plus tard.