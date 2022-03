Mercato : un ancien Olympien de retour ?

Au début du mois, Bouna Sarr avait signalé être intéressé par un éventuel retour à l'OM.





Selon les informations relayées par But Football Club, le club phocéen serait également intéressé par un retour du Sénégalais, alors que l'Espagnol Pol Lirola (24 ans) ne donne pas pleinement satisfaction depuis son retour au club (38 matchs, 1 but, 2 passes décisives). Alors qu'il a du mal à s'imposer au FC Bayern Munich depuis son arrivée chez le géant allemand, Bouna Sarr pourrait venir concurrencer à l'OM Pol Lirola, voire Valentin Rongier, parfois utilisé à droite. Si la valeur marchande de Bouna Sarr reste abordable pour l'OM (3 millions d'euros d'après le site Transfermarkt), son salaire ne l'est pas nécessairement. Le Sénégalais touche en effet 300 000 euros par mois au Bayern Munich.



Cette saison, Bouna Sarr a joué 12 matchs avec le Bayern, pour 1 but.