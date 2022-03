Mercato : un international brésilien visé par Longoria ?

La situation en Ukraine et en Russie pourrait permettre à l'OM de recruter un ailier.





D'après les informations du journaliste Ekrem Konur, l'OM aurait dans son viseur David Neres. Le Brésilien de 25 ans est actuellement un joueur du Shakhtar Donetsk, et cela jusqu'en 2026, selon son contrat. Mais la guerre en Ukraine contre la Russie permet aux joueurs de ces deux championnats de quitter gratuitement leur club pour un autre, avant le 7 avril dans le cas de la France, comme l'a décidé la LFP.



David Neres a disputé 22 rencontres cette saison, pour 4 buts et 2 passes décisives. L'international brésilien (7 sélections, 1 but) a rejoint le Shakhtar en janvier 2022, pour 12 millions d'euros, en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'ancien joueur de São Paulo peut évoluer sur l'aile droite, mais aussi à gauche.