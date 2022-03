Gress : "A l'OM, c'était un bonheur complet"

Gilbert Gress s'est remémoré son passage à l'OM. L'ancien coach de Strasbourg en garde de bons souvenirs.





Interrogé par La Provence, Gilbert Gress s'est remémoré son passage à Marseille : "J'ai passé deux ans et demi à Marseille, avec deux titres de champion et un doublé. C'était un bonheur complet parce qu'il y avait un bon président (Marcel Leclert), un bon entraîneur (Mario Zatelli) et, au sein de l'équipe, une ambiance absolument extraordinaire. Nous avions affaire à des garçons intelligents, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'ai rarement vu ça dans une équipe. Ce sont des souvenirs marquants", a-t-il confié au quotidien en marge d'une réunion entre les anciens de l'OM de 1971 et 1972.



Gilbert Gress a défendu le maillot olympien comme attaquant entre 1971 et 1973, pour un total de 11 buts inscrits en 121 apparitions.