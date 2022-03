Mercato : l'OM attentif au dossier Ekitike ?

L'OM figurerait parmi les courtisans d'Hugo Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims. Son tarif paraît néanmoins inaccessible pour les finances olympiennes.





Selon les renseignements recueillis par Le 10 Sport (qui cite apparemment Calciomercato), le club phocéen est en lice pour recruter le joueur rémois, lors du mercato. Il n'est pas le seul à s'intéresser à son cas, puisque le PSG, Lyon, le Barça, Arsenal, Tottenham, l'Atlético Madrid, l'AS Rome et le Milan AC seraient aussi sur le coup. Et Reims attendrait 20 millions d'euros pour le laisser filer. Autant dire que les dirigeants de l'OM devront se montrer très persuasifs pour le faire venir.



Cette saison, Hugo Ekitike a marqué 9 buts en 21 apparitions en Ligue 1. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024 et le public marseillais n'a peut-être pas tout à fait oublié sa dernière célébration au Vélodrome.