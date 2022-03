Mercato : Aston Villa envisagerait un prêt de Sanson

Les dirigeants d'Aston Villa pourrait laisser partir Morgan Sanson dans le cadre d'un prêt, à l'occasion du mercato estival. Nantes ne serait pas le seul club français intéressé.





Transféré chez les Villans pour 16 millions d'euros, il y a un peu plus d'un an, le milieu de terrain n'est pas parvenu à s'y faire une place. Il pourrait se relancer en France, la saison prochaine, et ses dirigeants seraient disposés à lui accorder un bon de sortie par le biais d'un prêt (avec option d'achat), révèle beIN Sports. Nantes, Lille et Rennes seraient notamment intéressés par son profil. L'ancien joueur de l'OM souhaiterait quant à lui réintégrer une équipe lui permettant de bénéficier de temps de jeu.



Morgan Sanson a pris part à 157 matchs sous la tunique phocéenne, entre 2017 et 2021. Il a aussi inscrit 25 buts et donné 19 passes décisives.