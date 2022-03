Pardo : "Le danger peut venir de partout avec l'OM"

Bernard Pardo a mis en garde l'AS Saint-Etienne sur le jeu de l'OM. L'ancien milieu de terrain considère que les Verts seront avantagés par la blessure d'Arek Milik.





Interrogé par le site Poteaux Carrés, l'ancien joueur de Toulon a évoqué les forces de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il considère que les Stéphanois ont beaucoup d'éléments à surveiller, bien qu'Arek Milik soit forfait : "Sainté devra faire un grand match pour s'imposer, car les Marseillais sont chirurgicaux. Il leur faut moins d'occasions qu'aux Verts pour marquer. J'ai vu que Milik s'est blessé avec la Pologne, il sera sans doute absent pour affronter Saint-Etienne. Ce n'est pas anodin, car depuis le mois de février, il a marqué dix buts : six en L1 et quatre en Coupe d'Europe. Quand bien même il serait forfait à Sainté, l'OM a les armes pour faire mal aux Verts, car le danger peut venir de partout dans cette équipe. Dimitri Payet notamment est capable à tout moment de faire la différence, c'est un poison pour les équipes adverses. Arrivé au mercato hivernal, Bakambu a réussi ses débuts en marquant à Lens et il a également scoré contre Metz et lors du dernier match contre Nice. Guendouzi, Gerson et Under peuvent aussi trouver la faille, les Verts l'ont d'ailleurs appris à leurs dépens à l'aller...", a-t-il estimé.



Lors de la rencontre aller, l'OM a gagné 3-1, avec des buts de Mattéo Guendouzi, Gerson et Cengiz Under.