Mercato : l'Inter Milan en pincerait aussi pour Kamara

L'Inter Milan serait attentif à la situation de Boubacar Kamara. Le Marseillais constituerait une alternative au dossier de Jordan Veretout (AS Rome).





Si l'on en croit les informations publiées par la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri s'intéressent au milieu défensif olympien. Ses dirigeants feraient de lui une alternative, pour le cas où Jordan Veretout ne viendrait pas. Pour rappel, le joueur de l'OM est déjà pisté par des clubs tels que l'Atlético Madrid, Crystal Palace, ou encore Manchester United. La course à sa signature pourrait lui permettre d'obtenir le salaire et la prime qu'il souhaitait. En janvier, le Corriere dello Sport évoquait des exigences correspondant à 5 millions d'euros nets par an.



Boubacar Kamara a jusque-là disputé 158 rencontres sous la tunique phocéenne.