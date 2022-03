Mercato : l'OM toujours intéressé par Sergio Gomez ?

L'OM penserait toujours à Sergio Gomez pour renforcer le côté gauche de sa défense. Le joueur souhaiterait quitter Anderlecht.





Selon les informations relayées par Bild, le joueur espagnol figure toujours sur les tablettes de Pablo Longoria. Sous contrat avec les Mauves depuis l'été dernier, le natif de Badalone avait été recruté en provenance du Borussia Dortmund pour un peu plus de 2 millions d'euros. Il souhaiterait quant à lui quitter la Belgique lors du prochain mercato. Et son tarif serait évalué à 6 millions d'euros, alors que son contrat porte jusqu'en juin 2025.



Sergio Gomez a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives en 41 apparitions, depuis le début de la saison. Des statistiques impressionnantes, et il ne manque donc pas de courtisans.