Bielsa pourrait prendre les rênes de la Bolivie

Marcelo Bielsa est en négociation pour le poste de sélectionneur de la Bolivie.





Après son aventure à Leeds, l'ancien coach de l'OM pourrait rebondir en Bolivie. Il est en discussion avec les dirigeants de la fédération pour prendre le poste de sélectionneur. L'information a été confirmée par son président, Fernando Costa : "Nous sommes en contact, je ne peux pas nier que nous avons une ligne de contact. Nous ne lui avons pas encore parlé, mais nous sommes proches de le faire." Et de préciser que l'Argentin n'était pas la seule piste suivie : "Nous discutons avec un certain nombre d'entraîneurs, y compris des responsables d'équipes nationales, et nous écoutons ce qu'ils ont à offrir. Une fois que nous aurons une liasse de propositions, nous les évaluerons."



Pour rappel, Marcelo Bielsa a été écarté de son poste d'entraîneur de Leeds United fin février.