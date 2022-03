Mercato : le dossier Veretout se complique

L'OM aurait bien essuyé un refus de l'AS Rome, concernant sa première proposition pour Jordan Veretout. L'Inter Milan pourrait en profiter.





Si l'on en croit Tuttosport, l'OM n'est pas seul sur la piste de Jordan Veretout. Les Nerazzurri feraient du Français l'une de leurs priorités, pour le mercato estival. Ils auraient même pris contact avec l'entourage du joueur. Or si l'Inter Milan traverse une période plus délicate, concernant l'aspect financier, il dispose malgré tout de plus de moyens que le club phocéen.



Une première offre phocéenne de 8 millions d'euros aurait été refusée par le club de la Louve. Jordan Veretout est sous contrat jusqu'en juin 2024, mais il ne paraît plus figurer dans les petits papiers de José Mourinho. Son tarif aurait été fixé à 20 millions d'euros.