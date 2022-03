Deschamps encense Saliba et Guendouzi

En conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges envers William Saliba et Matteo Guendouzi, louant leur maturité.





Hier soir, la France s'est imposée dans la douleur face à la Côte d'Ivoire (2-1), un match dans lequel William Saliba puis Matteo Guendouzi ont foulé la pelouse du Stade Vélodrome. Le second a même délivré la passe décisive à Aurélien Tchouaméni dans les arrêts de jeu.



En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas hésité à saluer la performance des deux Olympiens : "Ce sont deux joueurs qui sont jeunes, mais qui ont beaucoup de maturité. Matteo, avec ce qu'il fait avec l'OM, déjà qu'il a beaucoup de détermination et d'envie, ça ne le perturbe pas. William est d'un calme olympien pour reprendre une expression locale. C'est quelque chose qui booste plutôt que d'entendre des sifflets. C'est bien, j'essaie de leur donner du temps de jeu pour les voir par rapport à ce qui nous attend pour la suite et à chaque fois, ils doivent faire en sorte de profiter de ces temps de jeu."



Les Bleus rejoueront face à l'Afrique du Sud ce mardi au Stade Pierre Mauroy et Guendouzi, comme Saliba (avec la blessure de Varane) pourraient de nouveau avoir du temps de jeu.