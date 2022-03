Benatia regrette de ne pas avoir eu sa chance à l'OM

Formé à Marseille Mehdi Benatia regrette de ne jamais avoir pu endosser le maillot de l'OM, à l'époque où la formation n'était pas la priorité du club.





Si l'OM n'est pas encore un top club au niveau de la formation des jeunes, des efforts ont été faits dans ce sens lors des dernières années. Des partenariats ont été signés avec les clubs de la région, les infrastructures ont été améliorées et certains joueurs ont eu leur chance en équipe première.



Les choses changent doucement, mais l'OM va dans la bonne direction, après avoir laissé filer tout un tas de jeunes joueurs qui ont éclot ailleurs. C'est le cas de Mehdi Benatia, formé au club entre 2003 et 2006. Chez nos confrères de Footmercato, le Marocain est revenu sur sa déception de ne pas avoir joué à Marseille : "Mon passage à l'OM ? J'avais tellement un grand amour pour l'Olympique de Marseille, les supporters et cette passion quand j'étais au centre de formation. J'aurais aimé débuter avec eux. En plus, mon grand ami Samir Nasri débutait aussi chez les pros. On ne m'a pas donné ma chance, mais ça m'a permis de partir et de faire nettement mieux que ce qui était prévu. Pour jouer à Marseille, il en faut dans le pantalon, il y a de grosses attentes."



L'ancien de la Juve et du Bayern regrette que le club phocéen n'investisse pas plus dans la formation : "Je voudrais bien que l'Olympique de Marseille s'inspire de l'Olympique Lyonnais pour pousser les joueurs de son centre de formation. Lyon l'a fait avec Houssem Aouar, Castello Lukeba, Anthony Lopes, Rayan Cherki ou Maxence Caqueret ou par le passé avec Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. C'est beau et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Marseille. Mettre 20 M€ sur un Sud-Américain, c'est bien, mais ça ne donne pas plus de garanties sportives."