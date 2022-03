Guendouzi et Saliba, "le futur de l'Équipe de France" pour Rothen

Sur les antennes de BFM Marseille, Jérôme Rothen a estimé que les sélections de Matteo Guendouzi et William Saliba étaient méritées et qu'elles s'inscrivaient dans une stratégie à long terme.





Parmi les meilleurs joueurs marseillais de la saison, Matteo Guendouzi et William ont logiquement été appelés dans le groupe France par Didier Deschamps. Une décision totalement justifiée selon Jérôme Rothen, qui voit en ces choix, une manière de préparer également l'après Coupe du Monde comme il l'expliquait sur BFM Marseille : "William Saliba est une très bonne recrue. Je l'imaginais bien sûr en tant que futur Bleu. Didier Deschamps a pensé à lui assez vite. Cela prouve aussi la bonne tenue de l'Olympique de Marseille cette année et surtout le niveau de ce joueur, qui a fait que progresser tout au long de l'année. C'est un véritable roc pour l'Olympique de Marseille. Guendouzi ? Il est dans la continuité de ces derniers mois. La confiance du sélectionneur, il l'a eue depuis un bon bout de temps, même avant qu'il ne soit à l'OM. Cela s'est confirmé à Marseille et il montre des valeurs importantes qui lui sont propres. Ces deux joueurs méritent leur sélection et c'est aussi certainement le futur de l'équipe de France. Il faut travailler pour la Coupe du monde, mais aussi après."



Une confiance que les deux joueurs ont bien rendue à leur sélectionneur face à la Côte d'Ivoire (2-1) hier soir, puisque Saliba a effectué une rentrée solide en charnière centrale, alors que Matteo Guendouzi a délivré sa première passe décisive en Bleu.