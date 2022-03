Rongier serait "fier" d'être capitaine

Dans une interview pour l'Équipe, Valentin Rongier est revenu sur son arrivée à Marseille et a même émis la possibilité de devenir capitaine si on fait appel à lui.





Arrivé en fin d'intersaison 2019 en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier s'est imposé comme un joueur important de l'OM au fil des saisons. Cette année, Jorge Sampaoli en a même fait l'un de ses joueurs de base dans ce rôle hybride d'arrière droit - milieu de terrain. Dans une interview où il s'est confié au quotidien L'Équipe, "la Ronge" est revenu sur ses doutes lors de son arrivée dans la cité phocéenne : "Quand je suis arrivé ici, je me suis demandé : à quoi je vais faire face ? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'ego ? Au final, depuis trois ans, je me régale. Malgré certaines périodes délicates mentalement, les groupes sont toujours restés soudés."



Le voilà désormais parmi les cadres du groupe, un statut qui pourrait lui permettre de prétendre au capitanat à termes, un rôle qu'il assumait d'ailleurs à Nantes. L'intéressé serait en tout cas prêt à relever le défi : "Un des leaders identifiés de cette équipe ? Oui, pourquoi pas ? Ce n'est pas mon but. On n'arrive pas dans un club grand comme l'OM en voulant s'imposer comme le capitaine, ça, ça n'existe pas. D'autant plus quand il y a des Steve, des Dimitri, des Bouba, beaucoup plus légitimes. Mais je suis prêt. Si un jour on me dit “Valentin, tu prends le brassard”, ce sera avec une grande fierté."