Pirès : "Payet, un danger permanent sur coup franc"

À l'occasion du test d'un simulateur de coup franc à la Ciotat, Robert Pirès s'est exprimé sur les qualités de Dimitri Payet dans cet exercice.





Hier, plusieurs personnalités de football étaient présentes à La Ciotat pour tester "Tecknifoot", un simulateur de coup franc qui adapte le saut des mannequins en fonction de l'équipe adverse, et donc de ses tireurs.



Dimitri Payet était au rendez-vous et a enchaîné les lucarnes. De quoi impressionner Robert Pirès, lui aussi présent, qui rappelle à quel point le n°10 olympien est un danger dans cet exercice : "Aujourd'hui quand tu joues face à l'OM et que tu sais qu'en face de toi tu as un tireur de coup franc comme Dimitri Payet, tu vas éviter de faire des fautes devant ta surface, c'est un danger permanent. Car sur un coup franc, il peut débloquer la situation et les matches se jouent à des détails."



Le Réunionnais est le deuxième tireur de coup-franc le plus prolifique encore en activité en Ligue 1 avec 6 réalisations, derrière Wahbi Khazri et ses 7 buts.