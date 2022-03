Saliba : "Beaucoup de fierté et d'émotion"

Au micro de la Chaîne l'Équipe, William Saliba est revenu sur sa première sélection et son bonheur de l'avoir vécu au Stade Vélodrome.





Difficile de rêver mieux pour une première sélection en Équipe de France. Entré à la 68e minute pour remplacer Raphaël Varane, William Saliba a reçu l'ovation du Stade Vélodrome à chacune de ses touches de balle, au même titre que Matteo Guendouzi quelques minutes plus tard.



Au micro de la Chaîne l'Équipe, le défenseur central olympien a exprimé son ressenti à l'issue de la rencontre, remportée par la France dans le temps additionnel (2-1) : "Beaucoup de fierté et d'émotion. C'est un honneur de porter ce maillot, surtout au Vélodrome, à la maison. Je vais très bien dormir ce soir, et franchement je suis très content. Le coach m'avait parlé avant le match. Il m'a dit qu'il ne me promettait rien, mais que je devais tout de même me tenir prêt. "



Il a ensuite mis en avant le soutien inconditionnel du public marseillais : "Cela m'a fait du bien. Ça m'a mis en confiance aussi. Quand je touchais le ballon, les fans criaient et c'est formidable. Je remercie nos supporters qui nous ont encouragés aujourd'hui."