Lloris impressionné par le niveau de Saliba à l'OM

Devant les médias, le capitaine de l'Équipe de France, Hugo Lloris, a livré son point de vue sur les performances de William Saliba à Marseille.





Les mots d'un capitaine ont souvent un petit peu plus de valeur que les autres. D'autant plus quand ils viennent de celui de l'Équipe de France. En conférence de presse, Hugo Lloris a donné son point de vue sur les prestations de William Saliba avec l'OM et admet être bluffé par le calme du défenseur olympien : "À 21 ans, ce qu'il est capable de démontrer dans un club comme l'OM avec la pression au quotidien, c'est fort. Il a cette force tranquille en lui, on le sent serein, calme et prêt pour les échéances qui arrivent. S'il est là, c'est qu'il a les qualités. Il a déjà démontré de très belles choses avec les Espoirs. Il a tous les atouts pour franchir encore un cap dans sa carrière."



Au lendemain de ses 21 ans, William Saliba se souviendra longtemps de sa première sélection avec les A, acclamé par plus de 64 000 personnes à chaque touche de balle.