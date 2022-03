ASSE-OM : interdiction de déplacement pour les supporters

Comme d'habitude, les supporters de l'OM ont été interdits de déplacement à Saint-Étienne par la préfecture de la Loire.





Samedi prochain, l'OM se déplace à Geoffroy-Guichard pour y défier l'AS Saint-Étienne dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1. Un match très important pour les Olympiens dans la course au podium puisque l'OGC Nice et le Stade Rennais s'affrontent un peu plus tôt dans la journée. Une victoire serait donc la bienvenue.



Malheureusement, les hommes de Jorge Sampaoli ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters, interdits de déplacement par la préfecture de la Loire. Ces interdictions quasi systématiques de déplacement pour des "raisons de sécurité" deviennent de plus en plus frustrantes. Mais l'OM, meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, a les armes pour s'imposer dans le Forez, même sans ses supporters.