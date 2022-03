Payet est allé saluer la délégation des Bleus

Dimitri Payet s'est rendu au Stade Orange Vélodrome pour saluer les Bleus et leur sélectionneur, Didier Deschamps. Il était accompagné de ses trois fils.





Jeudi, le Réunionnais a fait un passage remarqué dans l'enceinte du boulevard Michelet. Il est allé saluer les joueurs et le staff de l'équipe de France. Il a pris place dans les tribunes du Vélodrome durant quelques minutes, pour assister à l'entraînement des Bleus. Mohamed Sanhadji et Franck Le Gall sont notamment venus à sa rencontre, rapporte La Provence. Un peu plus tôt dans la semaine, Didier Deschamps avait indiqué qu'il surveillait toujours les prestations du vice-capitaine de l'OM.



Le quotidien précise que la barre des 65 000 spectateurs pourrait être atteinte lors de France-Côte d'Ivoire, ce vendredi soir.