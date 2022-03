La proposition transmise par Longoria à Kamara

Pablo Longoria aurait proposé un contrat assorti d'un salaire de 5 millions d'euros par an à Boubacar Kamara. Le Marseillais l'a refusé.





Selon les éléments obtenus par Goal, l'OM a mis le paquet pour convaincre le milieu défensif de rester, en juin. Pablo Longoria lui aurait proposé une rémunération de 5 millions d'euros par an, laquelle a été repoussée par le joueur et ses représentants. Le natif de Marseille n'a visiblement pas l'intention de poursuivre dans le club olympien. Et les médias évoquent désormais un rapprochement avec l'Atlético Madrid, en vue de la saison prochaine.



Pour rappel, Boubacar Kamara n'avait prolongé son contrat que de trois ans, en 2019. D'aucuns pensent que son départ en juin est programmé depuis longtemps.