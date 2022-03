La présidence de la FFF ? Platini ne ferme pas la porte

Michel Platini ne dirait pas non à l'idée de prendre les rênes de la FFF, après le départ de Noël Le Graët.





Lors d'un entretien donné sur RMC Sport, l'ancien patron de l'UEFA a évoqué son avenir. Il pourrait reprendre un rôle dans le football et la FFF est une possibilité : "Pour l'instant il y a un président. Si c'est de moi-même non, mais si on vient me chercher, il faut réfléchir. Je ne demande pas un élan populaire. On verra comment ça se passe", a-t-il indiqué. Il sait en revanche qu'il lui faudra redevenir très actif pour ce type de poste : "C'est compliqué. Il faut aller aux élections, travailler, bouger, aller voir les gens, avoir un programme. J'ai été vice-président de la Fédération française de football et président de l'UEFA donc je connais tout ça." Il a enfin indiqué avoir pris du recul, ces dernières années : "J'ai 67 ans. Je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes mes affaires (...) J'ai pris un peu de recul. Je suis passionné par le jeu et les joueurs. Il me faut quelque chose de nouveau pour que je me relance quelque part."



Pour rappel, Michel Platini est soupçonné par la justice suisse d'avoir organisé avec Sepp Blatter un paiement illégal de 2 millions d'euros en sa faveur.