Mercato : l'OM aurait fait une offre pour Veretout

Les dirigeants marseillais seraient passés à l'action pour recruter Jordan Veretout, lors du mercato estival. Leur offre serait de 7-8 millions d'euros et aurait été refusée.





Si l'on en croit les éléments obtenus par le Corriere dello Sport, l'OM a lancé son offensive, concernant le milieu de terrain romain. Le club phocéen aurait proposé 7-8 millions d'euros, afin de récupérer le Français, sur lequel ne compte plus s'appuyer Jose Mourinho. Tiago Pinto aurait refusé, ayant fixé son tarif à environ 20 millions d'euros, pour faire une plus-value sur lui. Le manager général romain considère que l'ancien Fiorentin reste utile et n'envisage pas de le brader. Jose Mourinho a d'ailleurs bien résumé sa situation en conférence de presse : "Je suis content d'avoir des gens comme lui sur le banc, peut-être que Jordan l'est un peu moins."



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Jordan Veretout a refusé une offre de prolongation, à l'automne. Le natif d'Ancenis, qui a 29 ans, a ensuite perdu sa place. L'OM devra visiblement réévaluer sa proposition, s'il souhaite s'appuyer sur lui pour améliorer le rendement de son entrejeu.