Mercato : Cagliari aurait pris une décision pour Strootman

La presse italienne croit savoir que Cagliari veut renvoyer Kevin Strootman à l'OM, au terme de la saison. Cela pourrait être plus compliqué qu'il ne le pense.





Si l'on en croit les éléments communiqués par le Corriere dello Sport, les dirigeants de Cagliari ne veulent pas conserver le Néerlandais, la saison prochaine. Et ce même si l'OM prend toujours en charge 70 % de son salaire. Mais l'information du journal est à prendre avec des pincettes. L'été dernier, certaines sources ont en effet indiqué que l'option pour la deuxième saison en prêt était obligatoire, à condition que les Rossoblu se maintiennent en Serie A. Or ils sont pour l'instant 17es, avec 3 points d'avance sur le premier relégable. Il reste 8 journées, en Italie.



Kevin Strootman a subi une opération au genou et est censé revenir au début du mois d'avril. Il n'a joué que 11 matchs, cette saison. Il est peu probable que Pablo Longoria valide son retour, s'il n'y est pas obligé.