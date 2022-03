Le nouveau FPF prévoit des rétrogradations

L'UEFA a travaillé sur sa réforme du fair-play financier. Les règles vont totalement changer.





Selon RMC Sport, le nouveau fair-play financier devrait être validé début avril. Il devrait intégrer de nouvelles réglementations, comme le fait de ne pas pouvoir dépenser plus de 70 % de ses recettes annuelles (un peu comme en Liga). Le déficit toléré sur trois ans devrait passer de 30 à 60 millions d'euros pour aider à la transition, à condition qu'il soit remboursé par l'actionnaire. Et les clubs qui ne respecteraient pas les règles pourraient être sanctionnés par des amendes, des expulsions, voire même des rétrogradations.



Ces règles favoriseront à nouveau les clubs qui bénéficient des droits TV les plus importants. Les formations les plus riches ont même tenté de faire porter le pourcentage à 85 %, tandis que d'autres ont essayé de le faire baisser. Cela reste pour l'instant un petit peu flou.