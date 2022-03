L'OM officialise l'accord avec Cazoo

L'OM a annoncé avoir conclu un deal avec Cazoo, en vue de la saison prochaine. La marque deviendra le partenaire majeur du club.





Sur son site internet, le club marseillais a officialisé un accord avec le leader européen de la vente de voitures en ligne. Il prendra la succession d'Uber Eats, la saison prochaine. "L'Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l'Olympique de Marseille", indique notamment le communiqué de l'OM. "Au-delà, du partage de valeurs telles que le dépassement et la combativité, ce partenariat symbolise notre volonté commune de jouer sur la scène européenne et de continuer à grandir ensemble, chacun dans son domaine d'expertise", a ajouté Pablo Longoria.



Le contrat serait supérieur à celui négocié avec Uber Eats (environ 5 millions d'euros par an). Son montant n'a pas été précisé.