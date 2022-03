Boli : "L'OM est le club le plus aimé de Côte d'Ivoire"

Basile Boli se réjouit que le match France-Côte d'Ivoire se dispute au stade Orange Vélodrome.





Interrogé par La Provence, l'ancien défenseur de l'OM a donné son sentiment sur la rencontre amicale qui va se jouer à Marseille : "Si cela représente beaucoup pour moi ? C'est un symbole. Le lien entre la France et l'Afrique, à Marseille, de Larbi Ben Barek à Didier Drogba, pour résumer, est très riche. Avec la Côte d'Ivoire, c'est particulier, parce qu'il y a eu neuf joueurs ivoiriens à l'OM, qui est le club le plus aimé au pays." Il considère que la ville phocéenne est parfaite pour accueillir le match : "Selon moi, même si ce n'était pas le premier, mais le troisième, Marseille est le meilleur choix."



Le natif d'Abidjan a totalisé 45 sélections avec les Bleus, entre 1986 et 1993.