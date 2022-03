Saliba remercie Sampaoli pour la confiance qu'il lui accorde

William Saliba s'est exprimé sur sa relation avec Jorge Sampaoli. Le défenseur souligne les bonnes conditions dans lesquelles l'a placé l'Argentin.





Sur RMC Sport, William Saliba a évoqué le coaching de l'entraîneur phocéen. Il a apprécié pouvoir compter sur lui dans les moments difficiles : "Je le remercie de m'avoir fait confiance dès le début. Il a cette grinta, cette envie de gagner à chaque fois. Il a cette folie, et nous l'a donnée très rapidement. Même quand j'ai fait des erreurs, il m'a réitéré sa confiance. Aujourd'hui, je suis comme un cador de l'équipe. Tu progresses plus rapidement quand tu as un coach qui ne te sort pas. Tu fais une erreur, le match d'après, tu sais que tu dois la corriger. C'est là où tu progresses le plus vite", a-t-il expliqué.



Le joueur prêté par Arsenal sait en revanche qu'il doit s'adapter aux différents systèmes, en fonction des adversaires : "Avec lui, on sait qu'à chaque match, on peut changer de composition et de dispositif, c'est donc à nous d'être prêts. Moi, je suis un jeune joueur, donc qu'on me mette à droite, à gauche, dans l'axe ou qu'on change de dispositif, je dois être prêt, performant, je n'ai pas mon mot à dire." Le natif de Bondy a enfin taquiné le technicien sur le niveau de son français : "(Rires) Maintenant, il parle français, il essaye, donc il nous comprend, même si ce n'est pas encore parfait. Il fait de gros progrès, je suis content pour lui", a-t-il conclu.



Depuis le début de la saison, William Saliba a disputé 40 matchs, sous la tunique phocéenne, dont 28 de Ligue 1.