LFP, société commerciale : l'OM et Lyon opposé au PSG ?

Lyon et l'OM seraient en désaccord avec la LFP, concernant le pourcentage du montant apporté par CVC à allouer au PSG, suite à la création de la société commerciale.





Vincent Labrune est parvenu à lancer son grand projet de société commerciale. CVC devrait en acquérir 13 % pour 1,5 milliard d'euros et il s'agit maintenant de discuter de la répartition entre les clubs. Cela ne sera pas chose simple, puisque le PSG réclamerait pas moins de 30 % de la somme. Une proportion jugée exagérée par l'OL et l'OM. L'Équipe précise que les Parisiens pourraient accepter de réduire leur exigence à 20 %, ce qui correspond à 300 millions d'euros. Le montant est censé être apporté en trois ans, mais les parts pourraient être versées en une seule fois aux "petits" clubs, assure le quotidien.



La répartition des droits TV est d'ores et déjà fixée. Depuis 30 ans, elle n'est clairement pas favorable aux locomotives de la Ligue 1 (dont l'OM). Or cette société commerciale pourrait faire bouger quelques lignes : il est nécessaire que les clubs trouvent un accord pour valider celui avec CVC. Le deal passé par Vincent Labrune sera-t-il bénéfique sur le moyen terme ? C'est peu probable.