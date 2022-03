Saliba : "Rester à l'OM ne serait pas une mauvaise idée"

William Saliba s'est exprimé sur son avenir, ce mercredi. Le défenseur n'a pas exclu de rester à l'OM, au terme de la saison.





Interrogé par RMC Sport, le joueur a commenté son futur. Il a confirmé se plaire à Marseille : "Je n'ai jamais caché que je me sentais bien ici, mais je ne connais pas mon avenir. Le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d'aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu'il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c'est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi", a-t-il précisé. Il sait en revanche qu'Arsenal est décisionnaire, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 : "On verra comment ça se passera, mais ça dépend d'Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir."



William Saliba a réalisé de très belles performances, sous la tunique de l'OM. Les Gunners avaient toutefois investi 30 millions d'euros pour le faire venir et il est peu probable qu'ils le bradent, durant le mercato.