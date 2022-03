Mercato : l'OM toujours à l'affût pour Deulofeu ?

Les dirigeants olympiens penseraient toujours à Gerard Deulofeu, pour améliorer l'animation offensive. Son tarif serait estimé à 20 millions d'euros.





D'après les éléments obtenus par Il Messaggero Veneto, l'OM reste dans la course pour s'attacher les services de l'Espagnol. Le média précise qu'il pourrait quitter l'Udinese pour un montant de 20 millions d'euros, lors du mercato estival. Le joueur serait également ciblé par West Ham et les deux clubs de Séville. Autant dire que l'opération s'annonce compliquée. La somme paraît en tout cas élevée pour les finances olympiennes. À moins que Pablo Longoria n'envisage de gros investir dans le recrutement le montant obtenu par le biais de la société commerciale de la LFP.



Cette saison, Gerard Deulofeu a inscrit 9 buts et donné 2 passes décisives en 25 apparitions en Serie A.